Рижский русский театр пожаловался на препятствия в размещении рекламы на русском

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рижская дума мешает Рижскому русскому театру им. Чехова выполнять возложенные на него государством задачи, так как препятствует размещению рекламы на русском языке, заявила телеканалу TV3 руководитель театра Дана Бйорк.

Она назвала это вредительским и неэтичным поведением. По ее словам, театр пожаловался на депутатов в Министерство культуры, и она не исключает обращения в Минюст Латвии и в суд.

Бйорк сказала, что реклама важна для работы театра, но из-за действий городской думы у него нет возможности охватить всю аудиторию. По ее словам, Министерство культуры поручило организациям увеличить собственные доходы, чтобы компенсировать сокращение государственных дотаций. Для Рижского русского театра это 405 тысяч евро, что составляет 2% его собственных доходов за 2023 год.

Она отметила, что в 2023 году в театре был рекордный приток зрителей и доходы росли, поскольку были вложены значительные средства в рекламу и работу со зрителями. Сейчас же в Риге нет визуальной рекламы спектаклей, так как в последний раз Рижская дума одобрила размещение рекламы 1 августа.

"Затем последовала долгая переписка", - сказала Бйорк, добавив, что чиновники также отказались утвердить русское название театра в Вецриге. Его планировалось разместить маленькими буквами под названием на латышском языке.

"С тех пор мы получаем только ответы, содержание которых сводится к тому, что Рижской думе еще нужно подумать. Другими словами, она просто тянет время", - сказала Бйорк.

По ее словам, с такой же коммуникацией сталкиваются и рекламные агентства, когда речь заходит о размещении рекламы театра.

Бйорк напомнила, что возглавляемое ею учреждение является государственным театром, которому делегирована функция обращаться к русскоязычным зрителям и показывать спектакли на русском языке.

Летом вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацобъединение) призвал внести изменения в нормативные акты, чтобы запретить использование русского языка в городской среде.