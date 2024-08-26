В Эстонии отменяется обучение на русском языке в детсадах и начальных классах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Эстонии в наступающем учебном году ликвидируют обучение на русском языке в детских садах и в 1-4 классах основных школ, обучение будет проходить на эстонском языке, сообщило Министерство образования страны.

"Новый учебный год - исторический для эстонской системы образования... В этом году, впервые за время восстановленной независимости Эстонии, во всех первых классах начнется обучение на эстонском языке - всего в первые классы пойдут 15 000 учеников", - прокомментировала глава ведомства Кристина Каллас.

19 декабря 2022 года президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения.

По обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-й - 4-й классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12 классе не позднее 2032/2033 учебного года.

В Эстонии около 25% населения составляют русскоязычные. Дети имеют право учиться до 9 класса в школах нацменьшинств на родном языке. В старших классах более 60% школьных предметов преподаются на государственном языке и около 40% - на русском языке.

Защитники русской школы в Эстонии неоднократно выступали против планов властей. В ноябре 2021 года представители НКО "Русская школа Эстонии" встретились с представителями Верховного Комиссара ОБСЕ по правам национальных меньшинств и предложили вернуть в Эстонию и Латвию постоянные миссии ОБСЕ для осуществления на месте мониторинга ситуации с образованием на русском языке.

В августе 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выступило с заявлением спецдокладчиков ООН, что ограничение возможности получить образование на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.