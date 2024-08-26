Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:32

В Эстонии отменяется обучение на русском языке в детсадах и начальных классах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Эстонии в наступающем учебном году ликвидируют обучение на русском языке в детских садах и в 1-4 классах основных школ, обучение будет проходить на эстонском языке, сообщило Министерство образования страны.

"Новый учебный год - исторический для эстонской системы образования... В этом году, впервые за время восстановленной независимости Эстонии, во всех первых классах начнется обучение на эстонском языке - всего в первые классы пойдут 15 000 учеников", - прокомментировала глава ведомства Кристина Каллас.

19 декабря 2022 года президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения.

По обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-й - 4-й классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10 классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12 классе не позднее 2032/2033 учебного года.

В Эстонии около 25% населения составляют русскоязычные. Дети имеют право учиться до 9 класса в школах нацменьшинств на родном языке. В старших классах более 60% школьных предметов преподаются на государственном языке и около 40% - на русском языке.

Защитники русской школы в Эстонии неоднократно выступали против планов властей. В ноябре 2021 года представители НКО "Русская школа Эстонии" встретились с представителями Верховного Комиссара ОБСЕ по правам национальных меньшинств и предложили вернуть в Эстонию и Латвию постоянные миссии ОБСЕ для осуществления на месте мониторинга ситуации с образованием на русском языке.

В августе 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выступило с заявлением спецдокладчиков ООН, что ограничение возможности получить образование на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.

Алар Карис ООН Эстония Кристина Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США
Задержание Павла Дурова во Франции

Дуров может 4 дня находиться под стражей во Франции без предъявления обвинений

Дуров может 4 дня находиться под стражей во Франции без предъявления обвинений

Минобороны РФ заявило об ударе по энергообъектам, обеспечивавшим ВПК Украины

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

Парад из шести планет пройдет в небе утром 28 августа

ЦБ Китая влил 300 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

Каирский раунд переговоров по прекращению огня в Газе завершился без результата

Каирский раунд переговоров по прекращению огня в Газе завершился без результата
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" выпустила в воскресенье по северу Израиля около 230 ракет

Обострение палестино-израильского конфликта

Шеф Пентагона распорядился оставить на Ближнем Востоке две авианосные группы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });