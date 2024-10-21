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Лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопросы глобальной и региональной повестки

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 22-24 октября примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, участники обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, особое внимание будет уделено проблематике возможного расширения объединения, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

Саммит БРИКС проводится российским председательством под девизом: "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".

"На заседаниях в узком и расширенном составах лидеры стран БРИКС обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят обозначенные российским председательством три магистральные направления сотрудничества - в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов", - говорится в сообщении.

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"Особое внимание будет уделено проблематике возможного расширения БРИКС через планируемое учреждение новой для Объединения категории государств-партнеров", - подчеркивают в пресс-службе Кремля.

В ходе саммита будут также заслушаны доклады председателей Нового Банка развития, Делового совета, Механизма межбанковского сотрудничества и Женского делового альянса.

"Итоги дискуссии имеется в виду суммировать в Казанской декларации саммита", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в последний день саммита состоится заседание в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" с участием представителей из почти 40 стран. "В их числе - лидеры стран СНГ, делегации многих государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций", - отмечают в Кремле.

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"Планируется обсудить актуальные международные проблемы с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке и взаимодействие стран БРИКС и Глобального Юга в интересах устойчивого развития", - говорится в сообщении.

"Президент Российской Федерации проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите", - добавили в пресс-службе.

Владимир Путин БРИКС
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