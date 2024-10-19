Казанский Кремль закроют для свободного посещения в дни саммита БРИКС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на посещение Казанского Кремля будут действовать в дни саммита БРИКС, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Отмечается, что территория Казанского Кремля будет закрыта для свободного посещения с 21 по 24 октября 2024 года.

Доступ в дни проведения саммита глав государств стран БРИКС будет только по специальным пропускам.

В воскресенье, 20 октября, территория Казанского Кремля открыта для горожан и гостей столицы Татарстана.

Общий доступ будет возобновлен в пятницу 25 октября.