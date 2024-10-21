Во второй тур президентских выборов в Молдавии вышли Санду и Стояногло

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Завершился подсчет голосов на выборах президента Молдавии - во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, в понедельник вечером завершился подсчет голосов на выборах, которые состоялись в воскресенье. Согласно результатам после подсчета 100% протоколов, Санду набрала 42,45%, а Стояногло - 25,98% голосов избирателей. Далее следуют: председатель "Нашей партии" Ренато Усатый - 13,79%; бывший башкан Гагаузии - 5,38%, бывший прокурор Виктория Фуртунэ - 4,45%; бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику - 3,19% и 2,06%. Остальные пять кандидатов набрали менее одного процента голосов.

В выборах приняли участие 1 562 795 человека, что составляет 51,68% избирателей, включенных в списки для голосования.

Второй тур выборов состоится через две недели, 3 ноября.