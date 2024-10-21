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Что произошло за день: понедельник, 21 октября

Приговор Александру Роднянскому, сбитый в Судане самолет, обещание президента Молдавии внести поправки в Конституцию о евроинтеграции, новая первая ракетка мира

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Судане сбили грузовой самолет, на борту которого, предположительно, были россияне. Об этом сообщило посольство России в Судане со ссылкой на Силы быстрого реагирования.

- Суд в Москве заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) - украинского продюсера и медиаменеджера. Он признан виновным в распространении ложной информации про действия ВС РФ.

- Энергодар частично обесточен после украинского обстрела.

- Президент ОАЭ обещает продолжать посреднические усилия в деле обмена пленными между РФ и Украиной.

- В США умер проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в попытке госпереворота в Турции в 2016 году.

- Майя Санду обещает внести в Конституцию Молдавии поправки, касающиеся европейской интеграции. Действующий президент страны призвала сограждан проголосовать в ходе второго тура выборов главы государства. В него вышли Санду и кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.

- Белоруска Арина Соболенко стала первой ракеткой мира.

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