Израильская армия за сутки нанесла удары примерно по 300 объектам "Хезболлы"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 24 часа атаковала около 300 объектов ливанского шиитского движения "Хезболла" в Ливане.

"Только за последние сутки было поражено около 300 целей "Хезболлы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ, опубликованном в понедельник.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на ливанский Минздрав сообщает в понедельник, что в результате израильских авиаударов по различным районам Ливана погибли 17 человек, в том числе четверо сотрудников служб экстренного реагирования.

По данным министерства, в ходе конфликта между Израилем и "Хезболлой" за последний год в Ливане погибли почти 2,5 тыс. человек, еще около 11,6 тыс. получили ранения.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.