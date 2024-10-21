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В "Хезболле" заявили о новой атаке на базу военной разведки Израиля

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Хезболла" в понедельник нанесла удар по базе израильской военной разведки "Глилот", сообщает телеканал "Аль-Майядин" со ссылкой на заявление движения.

"Исламское сопротивление в Ливане объявляет об обстреле высокотехнологичными ракетами базы "Глилот" в пригороде Тель-Авива, на которой размещается подразделение военной разведки Армии обороны Израиля 8200", - приводит телеканал выдержки из заявления "Хезболлы".

В мире"Хезболла" запустила ракеты по базе военной разведки недалеко от Тель-Авива"Хезболла" запустила ракеты по базе военной разведки недалеко от Тель-АвиваЧитать подробнее

База "Глилот" расположена недалеко от штаб-квартиры израильской разведслужбы "Моссад". В начале октября эта база уже подвергалась ракетным атакам "Хезболлы".

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов ливанского шиитского движения в приграничном районе на юге Ливана. "Хезболла", со своей стороны, ежедневно ведет ракетные обстрелы израильской территории.

Израиль Моссад Глилот Хезболла
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