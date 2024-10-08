"Хезболла" запустила ракеты по базе военной разведки недалеко от Тель-Авива

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по подразделению израильской военной разведки, расположенному в пригороде Тель-Авива, сообщают арабские СМИ.

Как заявили в движении, целью ракетного обстрела была база ЦАХАЛ "Глилот" недалеко от Тель-Авива.

На этой базе размещается подразделение радиоразведки 8200 ЦАХАЛа, она находится рядом со штаб-квартирой разведслужбы Израиля "Моссад".

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что во время атаки с территории Ливана было запущено пять ракет.

"Некоторые из них были перехвачены израильскими ВВС, а остальные упали на открытой местности", - сообщили военные в телеграм-канале.

Кроме того, армия обороны Израиля информировала, что за сутки (по состоянию на 23:00 понедельника) "Хезболла" запустила около 190 снарядов из Ливана на территорию Израиля.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать против угрозы террористической организации "Хезболла" в защиту государства Израиль и его жителей", - отметили военные.