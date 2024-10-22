Logitech во II финквартале увеличила выручку на 6% и улучшила годовой прогноз

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Швейцарская Logitech International SA, выпускающая оборудование компьютерной периферии (клавиатуры, мыши, колонки и т.д.), во втором квартале 2025 фингода увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная операционная прибыль и выручка оказались сильнее ожиданий аналитиков, а также улучшила годовые прогнозы.

Как сообщается в отчетности Logitech, ее чистая прибыль в квартале, завершившемся 30 сентября, составила $145,5 млн, или $0,95 на акцию, по сравнению с $137,1 млн, или $0,86 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная операционная прибыль увеличилась на 5% до $193 млн.

Квартальная выручка Logitech повысилась на 6% до $1,12 млрд.

Консенсус-прогноз, который приводит Visible Alpha, предусматривал скорректированную операционную прибыль в размере $176 млн при выручке в $1,1 млрд.

Продажи различных компьютерных устройств для видеоигр в прошлом квартале повысились на 7%, клавиатур - на 8%, мышек - на 2%, наушников - на 6%. Тем временем реализация веб-камер сократилась на 9%. Выручка от продажи аксессуаров для планшетов взлетела на 34%.

В прошлом квартале Logitech вернула акционерам $340 млн в виде дивидендных выплат и выкупа акций.

Компания улучшила годовой прогноз общей выручки до $4,39-4,47 млрд с $4,34-4,43 млрд. Ожидания в отношении скорректированной операционной прибыли повышены до $720-750 млн с $700-730 млн.

Котировки акций Logitech на торгах в Швейцарии во вторник снижаются на 1,1%. С начала года капитализация компании понизилась на 4,3%.