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Производитель компьютерной периферии Logitech представил сильный квартальный отчет

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Швейцарская Logitech International SA, выпускающая оборудование компьютерной периферии (клавиатуры, мыши, колонки и т.д.), улучшила прогноз на 2025 финансовый год на фоне сильной отчетности за третий финквартал.

В октябре-декабре операционная прибыль компании выросла на 6% в годовом выражении - до $234,56 млн, сообщается в отчетности.

Выручка выросла на 7% и достигла $1,34 млрд. Без учета колебаний валютных курсов она увеличилась на 6%.

Квартальная чистая прибыль упала на 18,2% и составила $200,15 млн, или $1,32 в расчете на акцию.

Logitech планирует по итогам текущего финансового года, который завершится 31 марта, получить выручку в диапазоне $4,54-4,57 млрд, в то время как ранее прогнозировалось $4,39-4,47 млрд. Это будет представлять собой рост на 5,4-6,4% относительно предыдущего финансового года.

Операционная прибыль, как ожидается, составит $755-770 млн (повышение на 8-10%) по сравнению с прежней оценкой в $720-750 млн.

За последние три месяца капитализация Logitech выросла на 13%, тогда как сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 2,6%.

Logitech Швейцария
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