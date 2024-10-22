Китай вывел на орбиту три исследовательских спутника

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6" (Long March-6) во вторник успешно вывела на орбиту три исследовательских спутника "Тяньпин-3". Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация.

Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Спутники выведены на заданную орбиту.

Они будут отслеживать атмосферно-космическую среду, выполнять калибровку наземного радиолокационного оборудования и корректировать модели прогнозирования орбиты.