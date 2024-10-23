Поиск

Китай запустил на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Китай в среду запустил на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли "Яогань-43", сообщил телеканал CGTN.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2В" ("Великий поход-2В") с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Все аппараты успешно выведены на заданные орбиты. Спутники предназначены для испытаний новых технологий в составе низкоорбитальных группировок.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МВД Турции предположили, что теракт в Анкаре могла совершить рабочая партия Курдистана

США не планируют применять военную силу в случае, если Мадуро останется у власти

США не планируют применять военную силу в случае, если Мадуро останется у власти

Что произошло за день: среда, 23 октября

Лукашенко заявил, что РФ не применит размещенное в Белоруссии ядерное оружие без согласия властей республики

Лукашенко заявил, что РФ не применит размещенное в Белоруссии ядерное оружие без согласия властей республики

Эрдоган заявил, что Турция и РФ работают над устранением проблем в двусторонних расчетах

Эрдоган сообщил о четырех погибших и 14 раненых в результате теракта в Анкаре

Эрдоган сообщил о четырех погибших и 14 раненых в результате теракта в Анкаре

Треть Кубы все еще остается без стабильного энергоснабжения после блэкаута

В Варшаве заявили, что пока не планируют высылку российского посла

В Анкаре в результате теракта на предприятии TUSAS погибли люди

Дипломаты РФ на Шри-Ланке призвали российских туристов избегать многолюдных мест

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });