Китай запустил на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Китай в среду запустил на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли "Яогань-43", сообщил телеканал CGTN.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2В" ("Великий поход-2В") с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Все аппараты успешно выведены на заданные орбиты. Спутники предназначены для испытаний новых технологий в составе низкоорбитальных группировок.