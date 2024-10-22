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Honda отзовет почти 721 тыс. автомобилей в США из-за трещин в бензонасосах

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Honda Motor отзывает 720,8 тыс. автомобилей в США из-за проблемы с топливным насосом, создающей риски возгорания и аварии.

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило, что отзыв затрагивает ряд моделей, в том числе Accord, Civic и CR-V Hybrid, начиная с модельного ряда 2023 года.

В бензонасосе может появиться трещина, что приведет к протечке топлива, и это, в свою очередь, грозит спровоцировать пожар, заявил регулятор.

Honda США
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