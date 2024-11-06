Honda в I финполугодии неожиданно снизила чистую прибыль на 20%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. в первом полугодии 2025 финансового года неожиданно сократил чистую прибыль на 19,7% год к году.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-сентябре составила 494,7 млрд иен ($3,26 млрд) против 616,3 млрд иен за аналогичный период прошлого года.

Опрошенные Quick аналитики в среднем оценивали ее на уровне 690,9 млрд иен.

Выручка Honda в прошедшем финполугодии выросла на 12,4% - до 10,8 трлн иен.

Операционная прибыль повысилась на 6,6% и составила 742,61 млрд иен. В том числе в автомобильном сегменте показатель снизился на 14,4% (до 258 млрд иен), в производстве мотоциклов - подскочил на 28,6% (до 325,8 млрд иен).

Honda в апреле-сентябре реализовала 1,779 млн автомобилей (спад на 8%) и 10,382 млн мотоциклов (увеличение на 12%).

Розничные продажи автомобилей в первом финполугодии составили в Японии 332 тыс. (рост в 2,3 раза), в США - 723 тыс. (рост в 2,1 раза), в Китае - 381 тыс. (повышение на 62%). Реализация мотоциклов составила в Индии 2,881 млн (рост в 2,3 раза), во Вьетнаме - 1,113 млн (увеличение в 2,1 раза), в Индонезии - 2,453 млн (подъем в 2,1 раза).

Honda подтвердила прогноз операционной прибыли на текущий фингод, который завершится в марте 2025 года, на уровне 1,42 трлн иен. Прогноз чистой прибыли понижен до 950 млрд иен с 1 трлн иен, выручки - повышен до 21 трлн иен с 20,3 трлн иен.

Компания также теперь планирует продать за фингод 3,8 млн автомобилей и 20,2 млн мотоциклов, а не 3,9 млн и 19,8 млн соответственно, как ожидалось ранее.

Кроме того, Honda анонсировала обратный выкуп акций на сумму до 100 млрд иен в дополнение к утвержденной в мае программе на 300 млрд иен.