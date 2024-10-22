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SAP стала самой дорогой ИТ-компанией Европы, обогнав по капитализации ASML

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Германский разработчик ПО SAP стал самым дорогим представителем европейского высокотехнологичного сектора, обогнав по капитализации нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML.

Акции SAP дорожают во вторник на 3,7% благодаря сильной квартальной отчетности. Как сообщалось, в третьем квартале компания увеличила выручку на 9,4% и улучшила прогнозы на 2024 год.

Рыночная стоимость SAP с начала текущего года выросла на 57% и достигла 269 млрд евро, тогда как капитализация ASML составляет 265 млрд евро.

Цена бумаг ASML упала на прошлой неделе после того, как компания дала слабый прогноз выручки на 2025 год.

SAP ASML Европа
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