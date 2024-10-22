SAP стала самой дорогой ИТ-компанией Европы, обогнав по капитализации ASML

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Германский разработчик ПО SAP стал самым дорогим представителем европейского высокотехнологичного сектора, обогнав по капитализации нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML.

Акции SAP дорожают во вторник на 3,7% благодаря сильной квартальной отчетности. Как сообщалось, в третьем квартале компания увеличила выручку на 9,4% и улучшила прогнозы на 2024 год.

Рыночная стоимость SAP с начала текущего года выросла на 57% и достигла 269 млрд евро, тогда как капитализация ASML составляет 265 млрд евро.

Цена бумаг ASML упала на прошлой неделе после того, как компания дала слабый прогноз выручки на 2025 год.