Поиск

Производитель софта SAP во II квартале увеличил выручку на 9%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, во втором квартале 2025 года увеличила выручку на 9% благодаря росту спроса на ее "облачные" сервисы.

В апреле-июне выручка компании составила 9,027 млрд евро против 8,288 млрд евро годом ранее.

Доходы "облачного" бизнеса подскочили на 24% и достигли 5,13 млрд евро. Поступления от продажи лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей сократились на 6% - до 2,835 млрд евро.

Операционная прибыль SAP в минувшем квартале удвоилась и составила 2,456 млрд евро. Прибыль от продолжающихся операций повысилась до 1,749 млрд евро, или 1,45 евро в расчете на акцию, по сравнению с 918 млн евро, или 0,76 евро на акцию, годом ранее.

По итогам всего 2025 года SAP по-прежнему планирует получить операционную прибыль без учета изменения валютных курсов в диапазоне 10,3-10,6 млрд евро, выручку от "облачного" бизнеса - в районе 21,6-21,9 млрд евро.

С начала 2025 года капитализация SAP выросла на 9,8% (до 303 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил почти 21%.

SAP Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $68,91 за баррель

"Мосбиржа" начинает расчет индекса создания стоимости

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Госдума приняла закон о платформенной экономике

"Газпром" доразмещает долларовые бонды с расчетами в рублях на сумму $250 млн

Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"

Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6800 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });