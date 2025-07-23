Производитель софта SAP во II квартале увеличил выручку на 9%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, во втором квартале 2025 года увеличила выручку на 9% благодаря росту спроса на ее "облачные" сервисы.

В апреле-июне выручка компании составила 9,027 млрд евро против 8,288 млрд евро годом ранее.

Доходы "облачного" бизнеса подскочили на 24% и достигли 5,13 млрд евро. Поступления от продажи лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей сократились на 6% - до 2,835 млрд евро.

Операционная прибыль SAP в минувшем квартале удвоилась и составила 2,456 млрд евро. Прибыль от продолжающихся операций повысилась до 1,749 млрд евро, или 1,45 евро в расчете на акцию, по сравнению с 918 млн евро, или 0,76 евро на акцию, годом ранее.

По итогам всего 2025 года SAP по-прежнему планирует получить операционную прибыль без учета изменения валютных курсов в диапазоне 10,3-10,6 млрд евро, выручку от "облачного" бизнеса - в районе 21,6-21,9 млрд евро.

С начала 2025 года капитализация SAP выросла на 9,8% (до 303 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил почти 21%.