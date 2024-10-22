Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе близ Тель-Авива

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы во вторник заявили, что провели успешную ракетную атаку по военной базе Израиля к востоку от Тель-Авива.

"Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели особую военную операцию против военной базы израильских оккупантов к востоку от Яффы (так хуситы называют Тель-Авив - ИФ) при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина - 2", - говорится в заявлении представителя хуситов Яхьи Сари в телеграм-канале.

"Ракеты успешно обошла американские и израильские системы перехвата и достигал цели", - утверждал он.

Сари заявил, что хуситы продолжат операции против Израиля, пока он не прекратит боевые действия в отношении сектора Газа и Ливана.

По данным The Times of Israel, израильские военные заявили, что не знают о пуске какой-либо ракеты во вторник из Йемена по Израилю.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.