Хуситы заявили об атаке беспилотниками промзоны на юге Израиля

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы во вторник заявили, что осуществили атаку при помощи беспилотников на промышленные объекты в Израиле в районе города Ашкелон на юге страны.

"Подразделения БПЛА вооруженных сил Йемена провели особую военную операцию против индустриальной зоны израильского врага в регионе Ашкелон на юге оккупированной Палестины", - говорится в заявлении мятежников.

Согласно заявлению, беспилотники успешно поразили намеченные цели.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщали, что обследовали беспилотник, который упал на открытой местности в Ашкелоне. Израильские военные пришли к выводу, что аппарат запустили из Йемена.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы стали обстреливать суда в Красном море и проводить атаки на Израиль. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Налеты против хуситов осуществляли и ВВС Израиля.