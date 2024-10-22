"Роскосмос" зафиксировал более 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e

Судя по их траекториям, разрушение спутника "носило одномоментный и высокоэнергетический характер"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Специалисты "Роскосмоса" в ходе наблюдений зафиксировали более 80 обломков разрушенного европейского спутника Intelsat-33e, они могут угрожать всем геостационарным космическим аппаратам, сообщили в госкорпорации.

"На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих космических аппаратов, включая орбитальную группировку госкорпорации "Роскосмос", в геостационарной области космического пространства", - сказано в заявлении.

"Анализ траекторий движения образовавшихся фрагментов показывает, что разрушение спутника, произошедшее по расчетам российских специалистов 19 октября 2024 года, носило одномоментный и высокоэнергетический характер", - выяснил "Роскосмос".

В госкорпорации продолжают собирать координатную информацию, чтобы найти новые фрагменты спутника. После этого объекты "космического мусора" будут включены в расчеты опасных сближений с космическими аппаратами российской группировки - телекоммуникационными "Экспресс-АТ1", "Ямал-402" и "Экспресс-АМ6", гидрометеорологическим "Электро-Л".

21 октября "Роскосмос" сообщил, что после выхода из строя европейского спутника Intelsat-33e на орбите было зафиксировано около 20 объектов. По данным госкорпорации, вблизи разрушенного спутника находятся четыре российских космических аппарата.

19 октября компания Intelsat объявила о прекращении обслуживания спутника Intelsat-33e. Спутник потерял электрическую мощность на геостационарной орбите и перестал обеспечивать связь для клиентов в Европе, Африке и некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Мы тесно сотрудничаем с компанией Boeing, производителем спутника, чтобы разрешить эту ситуацию. На основании имеющейся у нас данных, мы считаем маловероятным, что спутник можно будет восстановить", - говорилось в сообщении.

Спутник Intelsat-33e был запущен в августе 2016 года и вступил в эксплуатацию в январе 2017 года.