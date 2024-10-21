Поиск

Около 20 объектов заметили на орбите вышедшего из строя спутника Intelsat-33e

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Около 20 объектов зафиксировано на орбите вышедшего из строя европейского спутника intelsat-33e, вблизи него находятся четыре российских космических аппарата, сообщили в "Роскосмосе".

"По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос") 20 октября 2024 года в плоскости орбиты телекоммуникационного спутника Intelsat-33e было обнаружено около 20 неидентифицированных космических объектов", - говорится в сообщении.

По расчётам специалистов, образование данных объектов произошло 19 октября 2024 года, сообщили в "Роскосмосе".

"Результаты предварительного анализа показали, что ближайшие космические аппараты российской группировки к точке стояния спутника Intelsat-33e на геостационарной орбите - телекоммуникационные "Экспресс-АТ1", "Ямал-402" и "Экспресс-АМ6", гидрометеорологический "Электро-Л", - заявили в госкорпорации.

Роскосмос Intelsat-33e космос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Patek Philippe представил новую коллекцию часов впервые за 25 лет

Санду пообещала включить в Конституцию Молдавии положение о евроинтеграции

Санду пообещала включить в Конституцию Молдавии положение о евроинтеграции

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

Президент ОАЭ обещает продолжать посредничество в обмене РФ и Украины пленными

Лукашенко обсудит с Путиным строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

Boeing предварительно договорился с лидерами бастующего профсоюза

Boeing предварительно договорился с лидерами бастующего профсоюза

Умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Фетхуллах Гюлен

Уолл-стрит выросла в пятницу

Уолл-стрит выросла в пятницу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });