Около 20 объектов заметили на орбите вышедшего из строя спутника Intelsat-33e

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Около 20 объектов зафиксировано на орбите вышедшего из строя европейского спутника intelsat-33e, вблизи него находятся четыре российских космических аппарата, сообщили в "Роскосмосе".

"По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос") 20 октября 2024 года в плоскости орбиты телекоммуникационного спутника Intelsat-33e было обнаружено около 20 неидентифицированных космических объектов", - говорится в сообщении.

По расчётам специалистов, образование данных объектов произошло 19 октября 2024 года, сообщили в "Роскосмосе".

"Результаты предварительного анализа показали, что ближайшие космические аппараты российской группировки к точке стояния спутника Intelsat-33e на геостационарной орбите - телекоммуникационные "Экспресс-АТ1", "Ямал-402" и "Экспресс-АМ6", гидрометеорологический "Электро-Л", - заявили в госкорпорации.