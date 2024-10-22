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В "Хезболле" заявили об атаке беспилотниками израильской базы к югу от Хайфы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В ливанском шиитском движении "Хезболла" заявили, что выпустили рой беспилотников-камикадзе по тренировочной военной базе "Эльяким" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) южнее Хайфы, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

В движении отметили, что БПЛА достигли намеченных целей.

В свою очередь The Times of Israel передавало, что ранее в Израиле вдоль побережья включались сирены воздушной тревоги - от границы с Ливаном и до районов южнее Хайфы. В ЦАХАЛ впоследствии заявили, что зафиксировали пуск из Ливана беспилотника и предприняли попытки его перехватить. В итоге израильские ВВС потеряли его по пути к городу Йокнеам-Илит.

Военные полагают, что дрон упал на открытой местности, и ищут его.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы израильской территории.

Ливан Хезболла Израиль
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