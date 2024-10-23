Израиль сообщил о гибели при авиаударе по Бейруту главы исполнительного комитета "Хезболлы"

Он считался возможным преемником погибшего лидера организации Хасана Насраллы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава исполнительного комитета "Хезболлы" и двоюродный брат погибшего лидера организации Хасана Насраллы Хашем Сафиеддин был убит в результате авиаудара по Бейруту 4 октября, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военных, Сафиеддин был убит при атаке израильских ВВС на подземную штаб-квартиру разведки "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута. Отмечается, что в этот момент в штаб-квартире находилось более 25 членов движения.

Ранее израильские СМИ сообщали, что совет шуры (главный руководящий орган - ИФ) "Хезболлы" избрал Сафиеддина преемником Насраллы.

По информации ЦАХАЛА, при авиаударе также был убит глава разведывательного подразделения "Хезболлы" Али Хусейн Хазима.

"Хезболла" данные о смерти Сафиеддина пока не подтвердила.

Между тем, Израиль продолжает наносить удары по Бейруту. По данным государственного национального информационного агентства Ливана (NNA), во вторник вечером Израиль нанес авиаудары по нескольким районам южного пригорода Бейрута - Дахия.