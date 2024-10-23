В "Хезболле" заявили об ударе по военной базе близ Тель-Авива

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" заявили, что нанесли удар по базе военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, сообщают ближневосточные СМИ.

Согласно заявлению "Хезболлы", речь идет об атаке по базе Глилот в ответ на "атаки и убийства".

Ранее в среду Армия обороны Израиля сообщила, что перехватила две ракеты, запущенные из Ливана в сторону Тель-Авива. Кроме того, израильские военные заявили, что за минувшие сутки уничтожили около 70 бойцов движения "Хезболла " на юге Ливана.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.