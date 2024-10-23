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В Абхазии и Южной Осетии усилили меры безопасности из-за выборов в Грузии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти Абхазии и Южной Осетии усиливают меры безопасности в преддверии выборов в парламент в Грузии 26 октября.

Так, секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа заявил журналистам, что дополнительные подразделения силовых структур введены в приграничный с Грузией Гальский район республики.

СБ Абхазии принял решение с 23 по 30 октября ограничить пропуск граждан через границу с Грузией.

Между тем президент Южной Осетии Алан Гаглоев обсудил с руководителями силовых структур вопросы безопасности и перехода на усиленный режим несения службы на период проведения парламентских выборов в Грузии.

"Мы все видим, как накалена внутригосударственная обстановка у наших южных соседей" - сказал президент.

Он считает, что в Грузии вполне могут "допустить провокации и в отношении Абхазии, и в отношении Южной Осетии".

Граница с Грузией закрыта решением Совбеза в течение всего октября.

Абхазия Грузия Южная Осетия
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