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Абхазия временно закроет границу с Грузией в конце октября

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Абхазия с 23 по 30 октября закрывает границу с Грузией, соответствующее решение принято на заседании Совбеза республики.

На заседании под председательством президента республики Аслана Бжания в пятницу Совбезом республики были предложены ограничительные меры в связи с возможными провокациями в период проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября.

"Учитывая имеющуюся информацию о незаконных полетах БПЛА на приграничных территориях, члены Совбеза рассмотрели предложение СГБ Абхазии временно, с 23 по 30 октября, приостановить пропуск граждан на абхазско-грузинской границе. Это связано с возможными провокациями радикальных сил при проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября", - сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Согласно сообщению, ограничения не распространяются на граждан республики и лиц с видом на жительство, ранее на законных основаниях выехавших в Грузию, а также работников ИнгурГЭС (гидроэлектростанции).

Секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа, комментируя принятые решения, заявил, что "в период проведения выборов в Грузии абхазская сторона должна предпринять определенные меры для того, чтобы исключить возможные провокации деструктивных сил на приграничной территории".

"Всем известно, что западные страны, а также различные прозападные движения в Грузии, в том числе и националистические, антироссийские, мечтают о том, чтобы выборы в стране прошли в пользу антироссийских кандидатов, которые настаивают на открытии так называемого второго фронта на территории Абхазии в период проведения специальной военной операции Российской Федерации на Украине. Поэтому нам необходимо быть бдительными в части противодействия различным провокационным мероприятиям", - отметил Лолуа.

Ранее абхазский МИД заявил об "эскалации напряжённости" со стороны Грузии после обнаружения беспилотного летательного аппарата у грузинской границы.

"Несмотря на регулярные заявления высшего руководства Грузии о своём стремлении решать все существующие противоречия с Абхазией исключительно мирным путём, на практике со стороны Грузии продолжается нагнетание ситуации на абхазско-грузинской государственной границе, создающее серьёзные угрозы безопасности и стабильности в регионе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Абхазия Грузия
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