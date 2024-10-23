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Литва расторгает соглашение о торговом мореходстве с РФ

Литва расторгает соглашение о торговом мореходстве с РФ
Фото: Владимир Ларионов/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Литвы в среду одобрил расторжение договора с Россией о торговом мореплавании, подписанный три десятилетия назад, сообщает агентство BNS.

Министерство транспорта и коммуникаций считает, что соглашение не актуально для Литвы, более того, оно невозможно, поскольку всякое сотрудничество с Россией прекратилось из-за конфликта с Украиной.

"У меня есть вопрос, сколько еще и какие договоры остались (между Литвой и Россией - BNS), касающиеся чего-либо. Ведь, кажется, мы провели инвентаризацию, но все равно всплывает то одно, то другое", - сказала на заседании правительства премьер Литвы Ингрида Шимоните.

"Учитывая геополитическую ситуацию (...), а также тот факт, что трансграничное торгово-экономическое сотрудничество полностью приостановлено и невозможно, целесообразно денонсировать соглашение", - говорится в сообщении министерства.

Соглашение, подписанное в ноябре 1993 года, предусматривает, что Литва и Россия будут всячески способствовать свободе морского судоходства. Кроме того, оно регулировало отношения при перевозке грузов морским транспортом, сотрудничество между судоходными компаниями и организациями, а также таможенные процедуры в портах, признание документов, помощь в случае катастрофы, разрешало экипажам стран высаживаться на берега друг друга без визы.

На момент подписания документа Литва еще не была членом Международной морской организации, а став ее членом, страна ратифицировала множество конвенций, касающихся безопасного использования судов, труда моряков, предотвращения загрязнения.

Для обеспечения безопасности судоходства Литва также присоединилась к региональным соглашениям, таким как Парижский меморандум.

В начале октября Сейм Литвы денонсировал соглашение между Литвой и Белоруссией о поощрении и защите инвестиций, подписанное в 1999 году, и аналогичный документ с Россией, а также договор с Россией о двойном налогообложении доходов и капитала и об избежании фискальных нарушений. На прошлой неделе парламент начал рассматривать предложение о расторжении соглашения о таможенном сотрудничестве, подписанного с Белоруссией в 1996 году.

Литва РФ
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