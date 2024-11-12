Литва денонсировала таможенное соглашение с Белоруссией

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сейм Литвы денонсировал соглашение о таможенном сотрудничестве, подписанное Литвой и Белоруссией почти два десятилетия назад. Заседание литовского парламента транслируется в YouTube.

Инициатором расторжения соглашения стал Минфин Литвы. По его данным, с начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года литовская и белорусская таможни не сотрудничали и не обменивались информацией.

Торгово-экономическое сотрудничество Литвы с Белоруссией, как утверждает ведомство, полностью приостановлено и невозможно. При этом, иностранные лица, торгующие с Белоруссией, предоставляют таможне и судам документы, выданные их таможней, в качестве доказательств, подтверждающих законность торговли и соблюдение международных санкций.

Соглашение с Белоруссией было подписано в июле 1996 года в Вильнюсе, а правительства обеих стран ратифицировали его в 2000 году.

В начале октября Сейм также денонсировал три международных соглашения, касающихся экономического сотрудничества между Литвой, Россией и Белоруссией.