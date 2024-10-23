Из северных районов Газы эвакуировали 20 тыс. человек

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в секторе Газа прошла эвакуация 20 тыс. мирных жителей в то время, как израильские военные продолжают действовать против группировки ХАМАС, сообщает в среду The Times of Israel.

Кроме того, войска задержали около 150 боевиков ХАМАС.

В ЦАХАЛ отметили, что израильские военные "дают возможность гражданскому населению безопасно и организованно покинуть дома" на севере Газы.

Эвакуация мирных жителей началась во вторник утром.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль, в результате которого были убиты около 1,2 тыс. человек и 251 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.