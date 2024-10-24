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В Газе почти 20 человек погибли из-за израильского авиаудара

Об этом сообщили палестинские спасательные службы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Не менее 17 человек погибли в секторе Газа из-за авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по зданию школы, которое, по данным израильской стороны, служило командным пунктом ХАМАС, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на палестинские спасательные службы.

Кроме того, по этим данным, 42 человека получили ранения.

По утверждению ЦАХАЛ, движение "ХАМАС использовало здание школы в Нусейрате в Газе для подготовки и проведения атак на военных ЦАХАЛ и на Израиль".

Школа в Нусейрате служила лагерем для перемещенных лиц, отмечает The Times of Israel.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль, в результате которого были убиты около 1,2 тыс. человек и 251 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал операцию против этой группировки.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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