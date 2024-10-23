В Анкаре в результате теракта на предприятии TUSAS погибли люди

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли в ходе террористической атаки на объект турецкой аэрокосмической компании TUSAS в Анкаре, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.

"На объекте TUSAS в Анкаре произошел теракт. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал он в соцсети X.

Агентство отмечает, что "пока неясно, кто может стоять за нападением". По данным турецкой газеты "Сабах", теракт мог совершить террорист-смертник. При этом некоторые СМИ сообщают, что на объекте продолжается перестрелка, а террористы взяли нескольких сотрудников компании в заложники.

Так, телеканал NTV передает, что группа нападавших подъехала к входу в комплекс на такси при смене охраны. Как минимум один из нападавших привел в действие бомбу, в то время как другим удалось проникнуть на территорию комплекса.

К зданиям TUSAS прибыли представители сил безопасности Турции, кареты скорой помощи и пожарные.