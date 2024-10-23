Поиск

В Анкаре в результате теракта на предприятии TUSAS погибли люди

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли в ходе террористической атаки на объект турецкой аэрокосмической компании TUSAS в Анкаре, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.

"На объекте TUSAS в Анкаре произошел теракт. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал он в соцсети X.

Агентство отмечает, что "пока неясно, кто может стоять за нападением". По данным турецкой газеты "Сабах", теракт мог совершить террорист-смертник. При этом некоторые СМИ сообщают, что на объекте продолжается перестрелка, а террористы взяли нескольких сотрудников компании в заложники.

Так, телеканал NTV передает, что группа нападавших подъехала к входу в комплекс на такси при смене охраны. Как минимум один из нападавших привел в действие бомбу, в то время как другим удалось проникнуть на территорию комплекса.

К зданиям TUSAS прибыли представители сил безопасности Турции, кареты скорой помощи и пожарные.

Анкара Турция TUSAS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Треть Кубы все еще остается без стабильного энергоснабжения после блэкаута

В Варшаве заявили, что пока не планируют высылку российского посла

Дипломаты РФ на Шри-Ланке призвали российских туристов избегать многолюдных мест

Лукашенко будет участвовать в очередных президентских выборах

Лукашенко будет участвовать в очередных президентских выборах

В БРИКС призвали Афганистан к отмене фактического запрета на образование для девочек

БРИКС изучит вопрос создания трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры

Президент Ирана предупредил о готовности ответить в случае израильского удара

Литва расторгает соглашение о торговом мореходстве с РФ

Литва расторгает соглашение о торговом мореходстве с РФ

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });