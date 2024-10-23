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Эрдоган сообщил о четырех погибших и 14 раненых в результате теракта в Анкаре

Эрдоган сообщил о четырех погибших и 14 раненых в результате теракта в Анкаре
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В результате теракта в Анкаре погибли четыре человека, 14 ранены, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Особенно хочу выразить благодарность вам за слова соболезнования (в связи с терактом - ИФ): у нас четыре погибших, четыре мученика, 14 раненых", - сказал Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Между тем, как говорится в телеграм-канале российской дипмиссии в Анкаре, "с учетом всех обстоятельств у посольства нет весомых причин предполагать, что среди пострадавших могли быть российские граждане".

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в ходе террористической атаки на объект турецкой аэрокосмической компании TUSAS в Анкаре.

Владимир Путин Турция Анкара Реджеп Тайип Эрдоган
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