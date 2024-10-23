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В Варшаве заявили, что пока не планируют высылку российского посла

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Польские власти пока не имеют намерений выдворять из страны посла России, заявил в среду глава МИД Польши Радослав Сикорский, которого цитирует польское издание "Речь Посполита".

Накануне министр объявил о решении закрыть российское консульство в Познани. По его словам, если вдруг Россия объявит о высылке польского посла из Москвы, то Варшава, исходя из принципов взаимности, должна будет поступить аналогично.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что Москва адекватно ответит на решение властей Польши закрыть генконсульство России в Познани. "На протяжении последних лет Варшава целенаправленно делает все, чтобы осложнить работу российского посольства, наших консульских учреждений в Польше", - сказала она на брифинге.

По ее словам, российская сторона "неоднократно пыталась достучаться до польских властей, убедить их в абсолютной бессмысленности, разрушительности, в том числе и для них, такого курса, поскольку все подобные действия неизменно влекут за собой нашу адекватную ответную реакцию".

"Несомненно, мы не задержимся с ответом и на этот новый враждебный шаг польского руководства. Своими бездумными решениями Варшава ничего не выигрывает, а лишь все делает для того, чтобы дальше загнать себя в тупик", - заявила Захарова.

Мария Захарова Варшава Польша Радослав Сикорский
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