Консульство РФ в Познани завершит работу 30 октября

Здание МИДа Польши в Варшаве Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российское консульство в польском городе Познани будет работать до 30 октября. Об этом сообщили в понедельник Польскому телевидению в МИД страны.

"Закрытие консульства – это сложная задача. Консульство Российской Федерации в Познани будет открыто до 30 октября. Решение об этом сроке стало результатом технических согласований польского МИД", - сказал в эфире телеканала представитель внешнеполитического ведомства Польши Павел Вроньский.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть российское консульство в городе Познань неделю назад.

Предлогом для этого он назвал "гибридную войну", которую якобы ведет Россия в отношении Польши.

"Россия ведет гибридную войну. Как министр иностранных дел, я обязан отреагировать решительно. Первым шагом является закрытие российского консульства в Познани", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в минувшую среду, что Москва адекватно ответит на решение властей Польши закрыть генконсульство России в Познани. "Несомненно, мы не задержимся с ответом и на этот новый враждебный шаг польского руководства. Своими бездумными решениями Варшава ничего не выигрывает, а лишь все делает для того, чтобы дальше загнать себя в тупик", - заявила Захарова.