Пашинян считает саммит в ноябре возможностью обсудить мирный процесс с Баку

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает ноябрьский саммит COP-29 в Баку возможностью для обсуждения армяно-азербайджанского мирного процесса.

"Считаю, и это наша позиция, что COP29 - это хороший повод, чтобы мы сконцентрировали наше внимание на существующих в регионе проблемах, на мирном процессе (между Ереваном и Баку - ИФ), на стабильности и развитии региона", - сказал Пашинян в парламенте на "правительственном часе".

В июне пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян заявила, что Пашинян не поедет в Баку на саммит COP29.

В октябре глава комиссии парламента Армении по внешним отношениям Саркис Ханданян заявил журналистам, что Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подписать соглашение о мире до саммита COP-29.