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Пашинян не поедет на климатический саммит COP29 в Баку

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Ереване опровергли информацию о готовящемся визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Азербайджан для участия в саммите COP29.

"Эксперт выразил свое субъективное восприятие, не имеющее ничего общего с рабочей программой премьер-министра Пашиняна. Подобный визит не запланирован в рабочей программе премьер-министра Пашиняна", - заявила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян армянскому госинформагентству "Арменпресс".

Ранее азербайджанский политолог сообщил, что Пашинян примет участие в форуме COP29, который пройдет в Баку.

Азербайджан Баку COP29 Армения Никол Пашинян Назели Багдасарян
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