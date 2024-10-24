ВВП Южной Кореи в III квартале вырос на 0,1%, слабее прогноза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится сообщении Банка Кореи, представившего предварительные данные.

В годовом выражении экономика страны выросла на 1,5%.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП Южной Кореи на 0,5% в поквартальном и на 2% в годовом выражении.

Во втором квартале ВВП страны сократился на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев и вырос на 2,3% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года.