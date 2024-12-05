ВВП Южной Кореи в III квартале вырос на 0,1%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи.

В годовом выражении экономика страны выросла на 1,5%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными.

Потребительские расходы в Южной Корее в июле-сентябре увеличились на 0,5% в поквартальном сравнении, причем спрос вырос как на товары, так и на услуги. Государственные расходы повысились на 0,6%.

Инвестиции в средства производства выросли на 6,5%, в строительство - сократились на 3,6%.

Объем экспорта уменьшился на 0,2%, в том числе из-за сокращения поставок автомобилей и химической продукции. Между тем импорт повысился на 1,6%.

Во втором квартале ВВП страны сократился на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев и вырос на 2,3% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года.