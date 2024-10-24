Renault увеличил выручку в III квартале на 1,8% при сокращении продаж автомобилей на 5,6%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA увеличил выручку в третьем квартале 2024 года на 1,8% и подтвердил годовой прогноз.

Как говорится в пресс-релизе Renault, выручка компании в июле-сентябре составила 10,7 млрд евро. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 10,75 млрд евро.

Выручка непосредственно от автомобильных операций сократилась на 0,5% до 9,3 млрд евро.

Реализация машин всей группы в минувшем квартале снизилась на 5,6% до 482,468 тыс. автомобилей. В том числе продажи автомобилей бренда Renault уменьшились на 4,9% до 339,307 тыс. Продажи в Европе сократились на 5,3%.

За девять месяцев текущего года выручка Renault увеличилась на 0,8% и составила 37,7 млрд евро, доход от автомобильных операций снизился на 1,5%, до 33,7 млрд евро.

Автопроизводитель подтвердил прогноз операционной маржи на 2024 год на уровне не менее 7,5%, свободного денежного потока - на уровне не менее 2,5 млрд евро.

Акции Renault дорожают на 4,7% на торгах в Париже в четверг. С начала текущего года капитализация компании выросла на 14,2% до 11,66 млрд евро, тогда как французский фондовый индекс CAC 40 за этот период практически не изменился.