Поиск

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае
Фото: Ren Yong/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае в условиях конкурентной ценовой войны на рынке этой страны.

Компания заявила, что спишет активы на $2,6-2,9 млрд в рамках совместных предприятий в КНР. Расходы на закрытие предприятий и реструктуризацию операций, в том числе отказ от производства неприбыльных моделей автомобилей, составят еще порядка $2,7 млрд.

На конец 2023 года GM оценивала в $6,4 млрд свою долю в SAIC-GM, совместном предприятии с SAIC Motor Corp. Убыток СП в январе-сентябре составлял $347 млн, сообщает Bloomberg.

GM и германский Volkswagen являются двумя крупнейшими западными автопроизводителями, работающими в Китае. Но, как и многие конкуренты, обе компании изо всех сил пытаются сохранить свои позиции на фоне растущего соперничества с местными производителями, отмечает Financial Times.

С начала 2024 года капитализация GM выросла более чем на 49% (до $59 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 29%.

General Motors Volkswagen SAIC-GM Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ на 1 трлн рублей

Путин обещает поддержку выхода компаний на биржу

Инфляция в России

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Эстонская авиакомпания Nordica подала заявление о банкротстве

В Чехии в курсе сложностей о поставках нефти в страну по "Дружбе"

"АвтоВАЗ" допускает снижение производственного плана на 2025 год

"АвтоВАЗ" допускает снижение производственного плана на 2025 год

Орешкин предложил подумать об отказе в субсидиях непубличным компаниям

Гендиректор ИКАРа допустил сбор пшеницы в России в 2025 году ниже 80 млн тонн

Гендиректор ИКАРа допустил сбор пшеницы в России в 2025 году ниже 80 млн тонн

Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 6 декабря в 1,3 раза

Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 6 декабря в 1,3 раза
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России23 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5520 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ17 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России27 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });