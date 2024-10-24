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Число жертв из-за шторма на Филиппинах выросло до 24

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Не менее 24 жителей Филиппин погибли из-за наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом "Трами", сообщает в четверг Associated Press.

Так, 20 человек погибли в Бикольском регионе на юге Лусона - крупнейшего острова архипелага. Ранее сообщалось об одном погибшем и семи пропавших без вести.

Шторм достиг северо-восточной провинции Исабела на Лусоне в ночь на четверг по местному времени. Максимальная скорость устойчивого ветра в зоне действия шторма на тот момент составляла 95 км/ч, порывы ветра достигали 160 км/ч. Затем "Трами" направился на запад.

По сообщениям местных властей, стихийное бедствие в той или иной степени затронуло более 2 млн человек, из которых свыше 75 тыс. были вынуждены покинуть свои дома, передает Associated Press.

В связи с непогодой власти закрыли школы и госучреждения на Лусоне.

Ожидается, что позднее в четверг "Трами" продолжит движение над Южно-Китайским морем.

Филиппины
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