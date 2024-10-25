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На Филиппинах число жертв шторма "Трами" достигло 46

Метеорологи не исключают, что удаляющийся от Филиппин шторм может вернуться на следующей неделе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На Филиппинах число погибших из-за наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом "Трами", выросло до 46 человек, сообщает AP. Большинство случаев гибели людей зафиксировали в Бикольском регионе на юге Лусона - крупнейшего острова архипелага.

Ранее на этой неделе сообщалось о 24 погибших на Филиппинах.

По оценкам чиновников, шторм в той или иной степени затронул более 2,6 млн человек, из которых около 320 тысяч были вынуждены покинуть свои дом.

По последним данным, центр шторма находится примерно в 125 км к западу от провинции Ла-Унион на северо-западе Лусона. Максимальная скорость устойчивого ветра в зоне действия шторма составляет 95 км/ч, порывы ветра достигают 115 км/ч.

Шторм движется в северо-западном направлении со скоростью 25 км/ч. По прогнозам синоптиков, если шторм не изменит траекторию, то в воскресенье может достичь Вьетнама. После этого шторм может вернуться на Филиппины на следующей неделе.

"Трами" достиг северо-восточной провинции Исабела острова Лусон в ночь на четверг по местному времени. Максимальная скорость устойчивого ветра в зоне действия шторма на тот момент составляла 95 км/ч, порывы ветра достигали 160 км/ч. Затем "Трами" направился на запад.

Филиппины Вьетнам Лусон Бикольский регион Трами
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