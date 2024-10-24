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На Шри-Ланке задержали двух подозреваемых в подготовке теракта против израильтян

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - На Шри-Ланке задержали двух граждан по подозрению в планировании теракта против израильтян на острове, сообщает в четверг The Times of Israel.

По сообщению Отдела по борьбе с терроризмом на Шри-Ланке, один из задержанных проживал некоторое время в Ираке. Отмечается, что информация о причастности этих людей к планированию теракта поступила от индийской разведки.

Накануне Совет национальной безопасности Израиля призвал израильтян покинуть курорты Шри-Ланки на фоне угрозы теракта. Кроме того, граждан Израиля предостерегли от афиширования своей национальности и от массовых собраний.

Предупреждения поступили после публикаций в соцсетях призывов бойкотировать израильские предприятия на юго-востоке Шри-Ланки.

В посольстве США на Шри-Ланке также заявляли, что получили достоверные данные о планировании атаки против израильтян.

Шри-Ланка Израиль Ирак Индия
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