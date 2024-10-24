Краснеющие клены увеличили срок оформления виз в Японию

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Этой осенью срок оформления виз в Японию вырос более чем вдвое из-за повышенного спроса на поездки в страну в период красных кленов, предупредила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Туры на клены стали продаваться еще в мае, сразу после цветения сакуры, и продаются до сих пор. Спрос на момидзи - так называют японцы красные клены - этой осенью явно вырос. Но увеличение количества заявок на Японию в последние дни привело к тому, что визы стали выдавать на несколько дней дольше обычного", - рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян.

В "Фудзи трэвел" подтвердили, что раньше японское посольство выдавало визу за четыре рабочих дня, а сейчас из-за растущего турпотока рассматривает документы дольше - 7-10 рабочих дней.

"Бывает и больше, четко предсказать дату выдачи невозможно, на днях пришлось даже отказать туристам - не могли гарантировать выдачу визы вовремя. Очереди на подачу большие, много самостоятельных клиентов", - сообщила коммерческий директор компании Елена Коханова.

Исполнительный директор Corona Travel Егор Новоселов рассказал, что срок оформления виз в консульстве Японии сейчас зависит от дат вылета.

"В первую очередь сотрудники стараются рассматривать документы туристов, у которых вылет в ближайшие две недели. Если тур планируется через месяц или через два, то велика вероятность, что паспорт будет находиться в посольстве дольше запланированного срока", - сказал он.

По словам эксперта, запросы на поездки на красные клены начинают поступать за год, а сейчас туристы уже интересуются турами на 2025 год.

"Фактически бронирования стартовали с начала лета. И сейчас продолжаются, причем периодически люди обращаются с уже готовыми визами, хотят присоединиться к групповому туру в ближайшее время, а мест в группах уже нет. Стоимость осенних туров в Японию начинается от 150 тысяч без перелета - это групповой тур на неделю с проживанием в Токио и двумя-тремя экскурсиями. Стоимость авиабилетов стартует от 55 тыс. рублей в зависимости от срока покупки и удобства стыковок", - пояснил Новоселов.

Коханова добавила, что туристы постепенно начинают выходить за рамки посещения только Токио, Киото и окрестностей, интересуются турами по Тохоку, Хоккайдо и другим провинциям. Многие возвращаются в Японию по 8-10 раз.

"Страна сейчас в моде, туда легко получить визу плюс для иностранцев выгоден слабый курс йены. Также видим рост запросов со стороны корпоративных клиентов этой осенью. Больше стали бронировать зимние туры, включая лыжные курорты, а на период цветения сакуры уже практически не найти гидов", - сказала она.

По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), Японию с января по сентябрь 2024 года посетило 63,9 тысячи российских туристов, что в 2,3 раза больше, чем за тот же период годом ранее.