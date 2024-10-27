Внеочередные парламентские выборы пройдут в Японии в воскресенье

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В воскресенье жители Японии направятся на избирательные участки, чтобы на внеочередных выборах избрать новый состав нижней палаты (Палаты представителей) парламента.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о проведении парламентских выборов вскоре после того, как занял свою должность, победив на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (около 14:00 по Москве). Ожидается, что результаты начнут появляться вечером и станут окончательно известны утром в понедельник.

Около 1,3 тыс. кандидатов поборются за 465 депутатских мест. ЛДП и ее партнер по правящей коалиции партия "Комэйто" намерены сохранить большинство в нижней палате, для чего им нужно завоевать минимум 233 мест. До роспуска палаты представителей партии обладали большинством в парламенте.

Некоторые предвыборные опросы показывают, что ЛДП и "Комэйто" смогут сохранить большинство, однако опрос газеты "Асахи симбун" показывает, что правящая партия может потерять около 50 из 247 мест, а "Комэйто" не получить и 30 мест. Такое развитие событий приведет к потере большинства в палате.

Их противниками выступают основная оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП) Японии, а также Партия инноваций Японии, Коммунистическая партия Японии и Демократическая партия для народа. Агентство "Киодо" отмечало, что неясно, каких успехов сможет добиться раздробленный лагерь оппозиции. При этом, по данным "Асахи симбун", на этих выборах КДП сможет получить около 140 мест.

Аналитики высказывали мнение, что КДП вряд ли сможет получить поддержку, необходимую для формирования правительства.

Телеканал NHK напоминает, что состоящие в оппозиции партии не смогли договориться и выставить единых кандидатов против ЛДП и "Комэйто", поэтому каждая партия продвигает своих претендентов.

Вместе с тем опросы NHK свидетельствуют, что самыми важными вопросами для избирателей являются экономика и инфляция. Также волнующей публику темой является скандал с махинациями функционеров ЛДП с партийными финсредствами. Именно из-за него пост главы лидера ЛДП покинул предыдущий премьер-министр страны Фумио Кисида.

Также издание "Никкэй" называет тревожащими жителей вопросами рост цен, слабый потребительский спрос и сокращение численности населения. Помимо этого, активно обсуждаются вопросы, связанные с внешней политикой и национальной безопасностью, в частности, укрепление оборонного потенциала страны.

Исиба на старте предвыборной кампании заявил, что ЛДП идет на выборы "с чувством глубокого раскаяния". Он заявил о своем желании "создать новую Японию" и отметил, что после выборов ЛДП хотят представить свою новую экономическую политику.

В свою очередь, лидер КДП Ёсихико Нода заявил, что выборы являются попыткой отвлечения внимания от скандала с финсредствами.

ЛДП и союзники сохраняли большинство в японском парламенте с 2012 года.