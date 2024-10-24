Европарламент присудил премию Сахарова венесуэльским оппозиционерам

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Премия Европарламента (ЕП) имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2024 год присуждена венесуэльцам - оппозиционному политику Марии Корине Мачадо и бывшему кандидату в президенты Эдмундо Гонсалесу Уррутиа.

"В своем стремлении к справедливому, свободному и мирному переходу власти они бесстрашно отстаивали ценности, которые так дороги миллионам венесуэльцев и Европейскому парламенту: справедливость, демократию и верховенство закона", - заявила в четверг в Страсбурге председатель ЕП Роберта Метсола, объявляя лауреатов премии.

Мария Корина Мачадо была выдвинута кандидатом в президенты Венесуэлы от оппозиционной "Платформы демократического единства" в 2023 году, но позже была снята с выборов Национальным избирательным советом.

Сменивший ее в качестве кандидата от "Платформы демократического единства" дипломат и политик Эдмундо Гонсалес Уррутиа оспорил объявленную победу Николаса Мадуро. В дальнейшем он покинул страну после того, как был выдан ордер на его арест.

Премия имени Сахарова "За свободу мысли" ежегодно присуждается Европейским парламентом. Она создана в 1988 году с целью отмечать заслуги людей и коллективов, которые выступают в защиту прав человека и основополагающих свобод.