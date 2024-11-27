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США ввели санкции против 21 венесуэльского чиновника

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - США ввели санкции против 21 венесуэльского чиновника, обвинив их в проведении репрессий после президентских выборов в Венесуэле, сообщил американский Минфин.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) вводит санкции в отношении 21 сотрудника службы безопасности и члена кабинета министров, связанных с Николасом Мадуро", - говорится в пресс-релизе.

В Минфине считают, что эти чиновники "поддерживали и выполняли приказы Мадуро о подавлении воли граждан, связанные с попытками Мадуро обманным путем объявить себя победителем прошедших в Венесуэле 28 июля президентских выборов".

По утверждению Минфина США, после выборов силы безопасности Венесуэлы "произвольно арестовывали сторонников демократической оппозиции в массовом порядке, жестоко подавляли протесты и отказывали отдельным лицам в праве на мирные собрания".

Одновременно Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении ряда поддерживающих Мадуро венесуэльских чиновников.

"Государственный департамент продолжает предпринимать шаги по введению новых визовых ограничений в отношении лиц, поддерживающих Мадуро, которые способствовали подрыву конкурентного и инклюзивного избирательного процесса в Венесуэле или несут ответственность за акты репрессий", - заявило ведомство.

Таким образом, всего Минфин США уже ввел санкции против 180 действующих или бывших должностных лиц Венесуэлы, а Госдеп ввел визовые ограничения в отношении почти 2 тысяч человек. При этом, как отмечает Financial Times, американские власти не стали вводить меры против нефтяного сектора Венесуэлы и не приостановили действие лицензий, которые позволяют Chevron и другим нефтяным компаниям работать в Венесуэле.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу с 51,2% голосов одержал Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов.

После оглашения результатов выборов в Венесуэле начались протесты. Американское правительство признало Гонсалеса победителем президентских выборов.

В сентябре США объявили о введении санкций против 16 представителей венесуэльских властей за их причастность к махинациям на выборах. Тогда в санкционный список внесли, в частности, членов национального избирательного совета Венесуэлы и Верховного суда, а также представителей венесуэльской армии и разведслужб.

Chevron OFAC Минфин США Венесуэла Николас Мадуро
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