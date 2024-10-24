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Qatar Airways приостановила ряд рейсов на Ближнем Востоке из-за опасений удара по Ирану

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Qatar Airways приостановила авиасообщение с Ираком, Ираном и Ливаном на фоне ожидаемого удара Израиля по Ирану, сообщает в четверг The Times of Israel.

"Ввиду нынешней ситуацией на Ближнем Востоке компания Qatar Airways приостановила на неопределённый срок авиасообщение с Ираком, Ираном и Ливаном ", - говорится в заявлении авиакомпании.

"Рейсы в столицу Иордании Амман будут осуществляться только в дневное время", - отмечают в авиакомпании.

1 октября Корпус стражей Исламской революции запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Qatar Airways Израиль Ирак Иран Ливан
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