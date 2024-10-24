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Глава Палестины заявил о стремлении добиться прекращения огня в Газе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Палестина надеется, что сможет достичь приостановки боевых действий в секторе Газа, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Чего мы хотим? Лишь приостановки боевых действий. Это то, к чему призывают в принципе все. Мы надеемся, что сможем этого достичь, и после этого начать доставку гуманитарной помощи", - сказал он.

"Есть еще важный момент, который следует затронуть. Палестинцы никогда не уйдут из Газы, как никогда не уйдут с западного берега реки Иордан. Это важная вещь", - подчеркнул он.

Аббас подчеркнул, что Газа - "неотъемлемая часть Палестины". "Мы намерены работать над прекращением оккупации, чтобы жить в едином палестинском государстве вместе с Газой и западным берегом реки Иордан", - сказал он.

"Вы призывали к диалогу по палестинской проблематике. Мы согласны с этим. Самое важное, чтобы это происходило в международно-легитимных рамках. Мы поддерживаем эту идею. Благодарим вас за ваши усилия и внимание, которое вы уделяете работе на палестинском направлении", - отметил президент Палестины.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Махмуд Аббас Газа Палестина Владимир Путин Западный берег Иордана
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