Поиск

Движение ХАМАС попросило РФ, Китай и Алжир содействовать прекращению огня в Газе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС обратилось к России, Китаю и Алжиру с просьбой содействовать прекращению огня в секторе Газа, заявил член политбюро группировки Усама Хамдан в интервью телеканалу "Аль Маядин".

В миреЦАХАЛ нанесла удар по офису межарабского телеканала "Аль-маядин" в БейрутеЧитать подробнее

По его словам, визит делегации ХАМАС в Москву был "частью наших усилий по прекращению израильской агрессии в секторе Газа".

"Мы попросили Россию, Китай и Алжир поработать над прекращением нападения на Газу", - заявил Хамдан.

Он сообщил, что "посредники проинформировали делегацию о том, что есть признаки того, что переговоры могут продвинуться вперед".

Однако, подчеркнул Хамдан, "делегация ХАМАС твердо придерживается принципов движения".

В миреГлава Палестины заявил о стремлении добиться прекращения огня в ГазеЧитать подробнее

Член политбюро ХАМАС отметил, что "сделки по обмену пленными с израильскими оккупантами не будет, если агрессия в Газе не будет прекращена и не произойдет полный вывод войск".

Он добавил, что любые усилия по освобождению пленных должны начинаться с прекращения огня.

По словам Хамдана, что ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни посланник президента США Амос Хохштейн не привнесли в переговоры о прекращении огня в Газе ничего нового.

Член политбюро палестинского движения расценил это как "попытку изменить ситуацию в соответствии исключительно с американо-израильскими интересами".

В миреГлава "Моссада" встретится с шефом ЦРУ для возобновления переговоров о заложникахЧитать подробнее

Он заявил, что делегация ХАМАС отправилась в Каир, чтобы выслушать предложенные идеи, но подчеркнул, что "позиция движения в отношении своих требований остается неизменной".

"Если не будет новых предложений, учитывающих интересы и требования палестинского народа, движение не примет их. Но нет ничего плохого в том, чтобы выслушать посредников", - отметил Хамдан.

По его мнению, что "затягивание и расширение битвы приведет только к катастрофе для оккупации".

При этом он подчеркнул, что "координация между сопротивлением в Газе и Ливане продолжается" и "развивается по мере развития боевых действий".

"Оккупация, которая привела к разрушениям в Газе, потерпит серьезное поражение в Ливане", - заключил Хамдан.

Ранее сообщалось, что переговорная группа ХАМАС в четверг провела встречу в Каире с египетскими посредниками.

"Эта встреча прошла в рамках предпринимаемых Египтом усилий по возобновлению переговоров о прекращении огня, улучшения гуманитарной ситуации и обеспечения безопасности", - привело испанское информагентство EFE выдержку из сообщения египетского телевидения.

Агентство напомнило, что переговоры о прекращении огня в палестинском анклаве были прерваны почти на три месяца из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

ХАМАС Усама Хамдан сектор Газа Россия Китай Алжир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран подготовил несколько вариантов ответа на удар со стороны Израиля

Гутерриш на встрече с Путиным высказался за свободу судоходства в Черном море

Лукашенко заявил, что вопрос присоединения Белоруссии к России никогда не стоял

Лукашенко заявил, что вопрос присоединения Белоруссии к России никогда не стоял

Путин заявил, что у РФ нет инструментов для организации беспорядков в Европе

Что произошло за день: четверг, 24 октября

Путин выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет

Путин выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет

Путин подтвердил наличие в договоре с КНДР статьи об оказании военной помощи

Путин подтвердил наличие в договоре с КНДР статьи об оказании военной помощи

Лукашенко уверен, что Запад готов к переговорам по Украине, в отличие от Зеленского

Глава МВФ допустила падение темпов роста ВВП Китая ниже 4% при отсутствии реформ

Глава МВФ допустила падение темпов роста ВВП Китая ниже 4% при отсутствии реформ

В Евросоюзе отвергли декларацию саммита БРИКС по санкциям

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });